Covid-19
São Mateus confirma primeiro caso do novo coronavírus na cidade
De acordo com a prefeitura, o paciente está em isolamento hospitalar, sendo monitorado por equipes da Secretaria de Saúde
Publicado em 29 de Março de 2020 às 21:13
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