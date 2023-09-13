São Mateus: como as cooperativas elevaram o município à condição de melhor do ES para negócios no agro

O Espírito Santo é o maior produtor e exportador de pimenta-rosa do Brasil. São Mateus, na Região Norte, é responsável por mais da metade da produção do estado e recebeu a Indicação Geográfica (IG), que garante o selo de um produto como originário e atende todas as exigências do mercado. Outra conquista recente da cidade foi o título de melhor município do Estado para fazer negócios na área do agro, um dos setores que impulsionam a economia capixaba. A boa classificação é resultado do trabalho árduo e diário das cooperativas instaladas na região. A reportagem especial é de Isaac Ribeiro!