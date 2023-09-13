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Reportagem Especial

São Mateus: como as cooperativas elevaram o município à condição de melhor do ES para negócios no agro

A cidade recebeu a Indicação Geográfica (IG), que garante o selo de um produto como originário e atende todas as exigências do mercado

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 11:29

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

13 set 2023 às 11:29
Pimenta-rosa em São Mateus
Pimenta-rosa em São Mateus Crédito: Raphael Verly
O Espírito Santo é o maior produtor e exportador de pimenta-rosa do Brasil. São Mateus, na Região Norte, é responsável por mais da metade da produção do estado e recebeu a Indicação Geográfica (IG), que garante o selo de um produto como originário e atende todas as exigências do mercado. Outra conquista recente da cidade foi o título de melhor município do Estado para fazer negócios na área do agro, um dos setores que impulsionam a economia capixaba. A boa classificação é resultado do trabalho árduo e diário das cooperativas instaladas na região. A reportagem especial é de Isaac Ribeiro!
ESPECIAL - ISAAC RIBEIRO - COOPERATIVAS - 12.50s - VERSÃO 02.mp3

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