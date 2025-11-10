Saiba como as mudanças climáticas podem dificultar o acesso dos capixabas ao café

Tomar um cafezinho faz parte do cotidiano e das relações afetivas de muita gente, seja no trabalho, nas visitas ou mesmo na barbearia do bairro. Mas esse hábito tão brasileiro pode estar em risco. O aumento das temperaturas e as irregularidades nas chuvas já provocam impactos diretos na produção de café, especialmente no Espírito Santo, um dos principais estados produtores do país. De norte a sul do estado, produtores vêm sentindo os efeitos das emergências climáticas e estão precisando adaptar suas plantações. Em regiões que, tradicionalmente, são conhecidas pelo cultivo do café arábica, como Santa Teresa, a cultura está sendo substituída pelo conilon, mais resistente ao calor. A mudança, no entanto, afeta a qualidade do grão, o preço no mercado e o bolso do consumidor.
Neste primeiro episódio da série especial Clima em Debate, os alunos do 28° curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Sara Ohnesorge e Renam Linhares mostram como o clima já altera a rotina de quem planta e de quem consome e o que pode ser feito para evitar que o cafezinho de todo dia se torne um luxo no futuro. O episódio tem produção de Sara Ohnesorge e Renam Linhares e trabalhos técnicos de Gabriel Jesus, sonorização de Leandro Rodrigues e edição de conteúdo de Eduardo Faquetti.
ESPECIAL RESIDENTES 2025 - EP 01 - CLIMA EM DEBATE - 9.59s - NOVEMBRO 2025.mp3