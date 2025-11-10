Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clima em Debate

Saiba como as mudanças climáticas podem dificultar o acesso dos capixabas ao café

Ouça o primeiro episódio da série especial produzida pelos alunos do 28° Curso de residência em Jornalismo da Rede Gazeta

Publicado em 10 de Novembro de 2025 às 11:23

Publicado em 

10 nov 2025 às 11:23
Café, grão, xícara
Café, grão, xícara Crédito: PublicDomainPictures por Pixabay
Tomar um cafezinho faz parte do cotidiano e das relações afetivas de muita gente, seja no trabalho, nas visitas ou mesmo na barbearia do bairro. Mas esse hábito tão brasileiro pode estar em risco. O aumento das temperaturas e as irregularidades nas chuvas já provocam impactos diretos na produção de café, especialmente no Espírito Santo, um dos principais estados produtores do país. De norte a sul do estado, produtores vêm sentindo os efeitos das emergências climáticas e estão precisando adaptar suas plantações. Em regiões que, tradicionalmente, são conhecidas pelo cultivo do café arábica, como Santa Teresa, a cultura está sendo substituída pelo conilon, mais resistente ao calor. A mudança, no entanto, afeta a qualidade do grão, o preço no mercado e o bolso do consumidor.
Neste primeiro episódio da série especial Clima em Debate, os alunos do 28° curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Sara Ohnesorge e Renam Linhares mostram como o clima já altera a rotina de quem planta e de quem consome e o que pode ser feito para evitar que o cafezinho de todo dia se torne um luxo no futuro. O episódio tem produção de Sara Ohnesorge e Renam Linhares e trabalhos técnicos de Gabriel Jesus, sonorização de Leandro Rodrigues e edição de conteúdo de Eduardo Faquetti.
ESPECIAL RESIDENTES 2025 - EP 01 - CLIMA EM DEBATE - 9.59s - NOVEMBRO 2025.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados