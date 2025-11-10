Saiba como as mudanças climáticas podem dificultar o acesso dos capixabas ao café

Tomar um cafezinho faz parte do cotidiano e das relações afetivas de muita gente, seja no trabalho, nas visitas ou mesmo na barbearia do bairro. Mas esse hábito tão brasileiro pode estar em risco. O aumento das temperaturas e as irregularidades nas chuvas já provocam impactos diretos na produção de café, especialmente no Espírito Santo, um dos principais estados produtores do país. De norte a sul do estado, produtores vêm sentindo os efeitos das emergências climáticas e estão precisando adaptar suas plantações. Em regiões que, tradicionalmente, são conhecidas pelo cultivo do café arábica, como Santa Teresa, a cultura está sendo substituída pelo conilon, mais resistente ao calor. A mudança, no entanto, afeta a qualidade do grão, o preço no mercado e o bolso do consumidor.