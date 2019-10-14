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Assalto a supermercado na Serra

Preso suspeito de emprestar carro a assaltantes que mataram jovem no ES

Diego Felipe de Souza Carvalho estava foragido e foi preso por ter emprestado o carro utilizado no dia da morte da jovem. Segundo a polícia, ele estaria ameaçando testemunhas

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 19:14

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

14 out 2019 às 19:14
Kethelen Costa Sampaio, assassinada durante um assalto a um supermercado da Serra Crédito: Reprodução
A Policia Civil prendeu mais um suspeito de participação na morte da jovem Kethelen Costa Sampaio, de 16 anos, durante um assalto em um supermercado na localidade de Jardim Juara, no bairro Serra Dourada II, na Serra em junho deste ano.
Preso suspeito de emprestar carro a assaltantes que mataram jovem no ES
Diego Felipe de Souza Carvalho foi preso na última sexta-feira (11), em Serra Dourada. Segundo a polícia, Diego teria emprestado o carro utilizado no dia da morte da jovem.
De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Crimes Contras Estabelecimentos Comerciais, delegado Gabriel Monteiro, o suspeito estava foragido e ameaçando testemunhas.
> Polícia identifica suspeitos de assalto que terminou em morte na Serra
"Ele afirma que emprestou para os dois criminosos darem uma volta com namoradas. A Polícia Civil não acredita nesta versão pois ele estava foragido e teria intimidado algumas testemunhas do caso. Teria ameaçado quem viu ele na região emprestando o carro, que iria atear fogo na casa"
Segundo a Polícia, Diego está preso preventivamente e vai responder por latrocínio. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Outras duas pessoas participaram do crime. Pedro Henrique Ribeiro da Silva, 20, que é apontado como o que atirou e matou Kethelem, já está preso. O outro é Davidson Santos Mota, 22, que segundo a polícia recolheu dinheiro e objetos no dia do assalto. Davidson está foragido.
Diego Felipe de Souza, 28: Preso, apontado como o que emprestou o carro para o crime Crédito: Polícia Civil / DIvulgação
Pedro Henrique Ribeiro da Silva, 20: Preso, apontado como o que efetuou o disparo que matou a jovem Kethelem Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

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