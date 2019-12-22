Praia da Sereia, em Vila Velha, concorre ao certificado Bandeira Azul

Praia da Sereia em Vila Velha Crédito:

A Praia da Sereia, localizada na Praia da Costa, está concorrendo à certificação Bandeira Azul e pode se tornar a primeira praia capixaba a contar com a titulação reconhecida internacionalmente. A Bandeira Azul atesta, principalmente, as boas práticas ambientais como a qualidade da água, limpeza da areia e a acessibilidade.

Para chegar a essa fase da candidatura, todas as praias de Vila Velha foram visitadas pela técnica credenciada da instituição, e a da Sereia foi a que reuniu as melhores condições para tocar o projeto, como explicou a subsecretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Neymara Carvalho.

"Vila Velha tem cerca de 30 km de praias e a visita apontou que a Praia da Sereia, o trecho de praia próximo à Praça do Ciclista, e a Lagoa Grande, se destacaram. Na Sereia já existe acessibilidade e o projeto Praia Legal, e a certificação exige ações o ano todo, inclusive com coletas para balneabilidade regulares", explicou. O projeto Praia Legal promove a inclusão social das pessoas com deficiência por meio da acessibilidade às praias.

"A técnica se encantou com a Praia dos Recifes, mas existem pontos que precisam de melhorias. Então ela foi eliminada para concorrer a essa candidatura neste ano", pontou. O processo para certificação não é rápido e o resultado, se houver a aprovação da Praia da Sereia para hastear a Bandeira Azul, deve durar um ano. "É um trabalho para o verão de 2020 - 2021. Estamos em avaliação e vamos implantar os requisitos, e ao final de um ano haverá a reavaliação", explica Neymara.

SEREIA PODE ATRAIR TURISTAS DO MUNDO TODO

Se conseguir, Vila Velha será o primeiro município capixaba a contar com a certificação, que já foi concedida a praias do Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, e Bahia, por exemplo. A avaliação é que, com o título, a Praia da Sereia pode conseguir divulgação internacional para a cidade e dinamizar o turismo em Vila Velha. "Existem turistas que só viajam para locais com essa certificação da Bandeira Azul, e no Espírito Santo não há nenhuma praia assim. Poderemos projetar mundialmente a cidade", avalia a subsecretária.

Your browser does not support the audio element. Praia da Sereia, em Vila Velha, concorre ao certificado Bandeira Azul

Entre os pontos fortes para trazer a bandeira, Neymara destaca também as ações ambientais no local como o recolhimento de lixo, que apontou para índices positivos como a retirada da microlixo (guimbas de cigarro, por exemplo) e a própria avaliação da qualidade da água. O envolvimento de moradores do bairro da Praia da Costa e turistas também é fundamental. "Já houve reuniões com associações representativas da região, a Polícia Militar e grupos ambientais. A sociedade tem que ter consciência do que é ter uma Bandeira Azul, pois comprova um bom trabalho em conjunto", diz.

A infraestrutura também é lembrada e haverá banheiros com acessibilidade para o projeto, pois eles estão entre os requisitos. Dentre os critérios necessários nesta fase, estão: o desenvolvimento de atividades e dinâmicas ligadas a ações de educação ambiental, além da confecção de uma placa com informações do programa que será fixada na Praia da Sereia, no mês de janeiro, indicando o processo de certificação em fase piloto (2019-2020).

A ação para certificação é realizada de forma integrada entre as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Salvamar. Em outubro de 2020, o Instituto Iar, responsável no Brasil pela certificação, vai anunciar o resultado, sendo atendidos todos os critérios. O hasteamento da bandeira, com a aprovação, está previsto para ser realizado em novembro de 2020.

"A Bandeira Azul também pode certificar, além das praias, marinas, embarcações e lagoas. Alguém que tenha um barco ecologicamente correto pode pedir a avaliação, por exemplo", frisou Neymara.

O QUE SIGNIFICA A BANDEIRA AZUL