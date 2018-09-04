Por conta de insegurança, Ufes suspende aulas em Maruípe

Os alunos do período vespertino foram liberados mais cedo por conta da insegurança no bairro Crédito: Eduardo Dias

Um total de 17 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na região. Eles foram concedidos pelo Juizado da Sexta Vara Criminal, a pedido do Ministério Público Estadual (MPES).

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A direção do Centro de Ciências da Saúde (CCS), localizado no campus de Maruípe, informou que estudantes e servidores do centro foram liberados por volta das 16 horas. No campus não há aulas no período noturno.

OPERAÇÃO CONCERTO

A Operação Concerto do Ministério Público Estadual (MPES) investiga a existência de organizações criminosas sediadas no Complexo da Penha voltada para o tráfico de drogas e o extermínio de pessoas. As buscas e apreensões estão sendo realizadas pelas equipes da diretoria de Inteligência da Polícia Militar (Dint), pela Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) - antigo BME -, e por militares do 1º Batalhão da PM.

A comunicação da PM informou ainda que o levantamento e mapeamento das áreas onde deveriam ser realizadas as buscas e apreensões, que subsidiou o MPES na solicitação dos mandados, foi realizado pelos militares da área de inteligência da Polícia Militar.