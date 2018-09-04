Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Aulas suspensas

Por conta de insegurança, Ufes suspende aulas em Maruípe

Alunos do período vespertino foram liberados por conta da insegurança na região

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 17:15

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

04 set 2018 às 17:15
Os alunos do período vespertino foram liberados mais cedo por conta da insegurança no bairro Crédito: Eduardo Dias
Por meio de nota, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) informou que liberou os alunos do campus de Maruípe, em Vitória, na tarde desta terça-feira (4) por volta das 16h20. O motivo seria por conta do clima de insegurança que tomou os arredores do bairro nesta tarde, após uma grande operação da Polícia Militar na região do Bairro da Penha.
Um total de 17 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na região. Eles foram concedidos pelo Juizado da Sexta Vara Criminal, a pedido do Ministério Público Estadual (MPES).
VEJA NOTA NA ÍNTEGRA
A direção do Centro de Ciências da Saúde (CCS), localizado no campus de Maruípe, informou que estudantes e servidores do centro foram liberados por volta das 16 horas. No campus não há aulas no período noturno.
OPERAÇÃO CONCERTO
A Operação Concerto do Ministério Público Estadual (MPES) investiga a existência de organizações criminosas sediadas no Complexo da Penha voltada para o tráfico de drogas e o extermínio de pessoas. As buscas e apreensões estão sendo realizadas pelas equipes da diretoria de Inteligência da Polícia Militar (Dint), pela Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) - antigo BME -, e por militares do 1º Batalhão da PM.
> Fotojornalismo: operação policial no Bairro da Penha, em Vitória
A comunicação da PM informou ainda que o levantamento e mapeamento das áreas onde deveriam ser realizadas as buscas e apreensões, que subsidiou o MPES na solicitação dos mandados, foi realizado pelos militares da área de inteligência da Polícia Militar.
Durante o cumprimento de mandados, a polícia apreendeu armas e drogas. Três criminosos foram detidos, um deles foi baleado nas pernas após reagir à abordagem policial. Segundo a polícia, o criminoso estava armado. Ele foi socorrido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados