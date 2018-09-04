Por conta de insegurança, Ufes suspende aulas em Maruípe

Por meio de nota, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) informou que liberou os alunos do campus de Maruípe, em Vitória, na tarde desta terça-feira (4) por volta das 16h20. O motivo seria por conta do clima de insegurança que tomou os arredores do bairro nesta tarde, após uma grande operação da Polícia Militar na região do Bairro da Penha.
Um total de 17 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na região. Eles foram concedidos pelo Juizado da Sexta Vara Criminal, a pedido do Ministério Público Estadual (MPES).
VEJA NOTA NA ÍNTEGRA
A direção do Centro de Ciências da Saúde (CCS), localizado no campus de Maruípe, informou que estudantes e servidores do centro foram liberados por volta das 16 horas. No campus não há aulas no período noturno.
OPERAÇÃO CONCERTO
A Operação Concerto do Ministério Público Estadual (MPES) investiga a existência de organizações criminosas sediadas no Complexo da Penha voltada para o tráfico de drogas e o extermínio de pessoas. As buscas e apreensões estão sendo realizadas pelas equipes da diretoria de Inteligência da Polícia Militar (Dint), pela Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) - antigo BME -, e por militares do 1º Batalhão da PM.
A comunicação da PM informou ainda que o levantamento e mapeamento das áreas onde deveriam ser realizadas as buscas e apreensões, que subsidiou o MPES na solicitação dos mandados, foi realizado pelos militares da área de inteligência da Polícia Militar.
Durante o cumprimento de mandados, a polícia apreendeu armas e drogas. Três criminosos foram detidos, um deles foi baleado nas pernas após reagir à abordagem policial. Segundo a polícia, o criminoso estava armado. Ele foi socorrido.