Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Operação Força pela Vida

Polícia prende motoristas de aplicativo no Aeroporto de Vitória

Segundo a polícia os motoristas estavam atuando de maneira irregular no local. As prisões aconteceram durante uma operação chamada de Força pela Vida

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 18:55

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

04 out 2019 às 18:55
Operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Detran prendeu motoristas irregulares no aeroporto de Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer
Seis pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (04) em uma das entradas do Aeroporto de Vitória, por atuarem como motoristas de aplicativo de forma irregular no local. As prisões aconteceram durante uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Detran/ES, chamada "Força pela Vida".
PF prende três no ES por operar instituição financeira sem autorização
Segundo pessoas que presenciaram o ocorrido, os homens faziam abordagens a passageiros que saíam da área de desembarque se identificando como motoristas de aplicativo e oferecendo corridas. Por volta das 10h, agentes das forças de segurança chegaram ao local, abordaram os suspeitos e os levaram em viaturas. De acordo com testemunhas, um deles ainda tentou fugir, mas também foi detido pelos policiais.
>Após reportagem, motoristas clandestinos continuam ação no Aeroporto
A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que representantes dos órgãos envolvidos na operação vão dar mais detalhes da operação em uma entrevista coletiva ainda na tarde desta sexta-feira (04), em Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados