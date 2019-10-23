Petróleo nas praias: Conceição da Barra cria gabinete de crise

O gabinete de crise emergencial vai elaborar um plano de ação e monitoramento, além de agir preventivamente caso a substância chegue nas praias de Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação

Agindo preventivamente para atuar caso os vestígios de óleo que atingiram as praias do litoral nordestino cheguem ao Espírito Santo, a prefeitura de Conceição da Barra, na região Norte do Estado, criou um gabinete de crise emergencial. O órgão ficará responsável por elaborar um plano de ação e monitoramento dos efeitos que podem ser causados caso a substância atinja as praias do município.

As manchas de óleo surgiram na Paraíba no dia 30 de agosto, e vem se deslocando em direção ao sul do país. O último registro ocorreu em Morro de São Paulo, Sul da Bahia. Para especialista ouvido por A Gazeta, óleo pode chegar ao Estado em até duas semanas.

Equipes e voluntários trabalham para conter manchas na praia Pedra de Xaréu, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.

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Ainda de acordo com a prefeitura, o plano de ação e monitoramento prevê o desenvolvimento de atividades preventivas e corretivas voltadas a diminuir os impactos nas praias do município.

AÇÕES DO GABINETE DE EMERGÊNCIA

- Realização de campanhas educativas

- Aquisição de equipamentos de proteção individual para equipe própria, de voluntários ou terceirizados

- Criação de cadastro municipal de voluntários

- Treinamento de equipe própria, voluntária e terceirizada

- Treinamento da equipe da Secretaria de Saúde para eventuais casos de contaminação pela substância

- Aquisição de estrutura para armazenamento temporário da substância, além da integração com a as ações dos Governos Federal e Estadual