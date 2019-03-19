Personalidades de Cariacica são homenageadas em placas em avenida

Quem passa pela Avenida Alice Coutinho, em Cariacica, percebeu que ela ganhou placas nos cruzamentos com outras vias que, além de identificar os nomes das ruas, homenageiam 20 personalidades da cultura cariaciquense. A ideia é da produtora cultural Maria Zalem Ramiro, inspirada em um projeto de João Pessoa, na Paraíba. Lá, as placas homenageavam nomes já falecidos. Foi então que ela decidiu aplicar nas placas uma dedicação para personalidades vivas do município.
Personalidades de Cariacica são homenageadas em placas de avenida
Essa intervenção cultural foi um dos projetos aprovados pela Lei João Bananeira, de incentivo à Cultura, da Prefeitura de Cariacica.
Com o valor do incentivo, pouco mais de R$ 22 mil, a produtora conseguiu produzir 20 placas - incluindo o poste metálico, as placas de homenagem e com o nome da rua. A Avenida Alice Coutinho foi escolhida para receber o projeto.
“A Avenida Alice Coutinho pega diversos bairros, são quatro bairros e nesses locais não existiam uma placa indicativa de ruas. Quem cruza a Avenida Alice Coutinho não tem como se identificar. O projeto uniu essas vertentes: homenagear os fazedores de cultura e possibilitar os moradores da região um pouco de acessibilidade do ir e vir”, afirmou.
Com esse projeto cultural, o setor de serviços do município acabou sendo beneficiado, pois, placas com a localização das ruas foram instaladas em locais que não existiam. Segundo Maria, a cultura pode estar em todos os locais. “A cultura está a serviço disso. Ela tem a parte do lazer, mas ela também tem esse papel fundamental, que é possibilitar ao cidadão se sentir cidadão”.
A produtora cultura espera que a iniciativa dela tenha continuidade em outros bairros de Cariacica e que outros municípios também possam homenagear as personalidades culturais da cidade.
Homenageados
Elisa Lucinda
Hudson Braga
Edivan Freitas
José Elias
Dona Antônia
Flávio Vezzoni
Mestre Prudêncio
Cristina Rocha
Zuilton Ferreira
Mestre Agildo
Jeane Mendonça
Palhaço Xurupita
Mestre Darinha
Claudio Pastay
Sergio Blank
Orlandina Dalapícola
Metre Zé Branco
Fanfacongo Apae
Artur e Katellyn
João Bananeira