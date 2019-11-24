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Morre criança atingida por bala perdida na Praia do Morro

Menino estava na areia da praia com familiares quando foi atingido por bala perdida; autor do crime foi preso pela polícia

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 11:34
A criança que foi atingida por uma bala perdida na tarde de sábado (23) na areia da Praia do Morro, em Guarapari, morreu no Hospital Infantil de Vitória neste domingo (24). As informações são da Polícia Civil. A vítima seria um menino de cerca de 5 anos, segundo informações iniciais da polícia. O nome da criança não foi divulgado.
O autor do crime foi preso. Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos, foi autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado para o sistema prisional, segundo a Polícia Civil.
Morre criança atingida por bala perdida na Praia do Morro
O menino estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local.
A vítima foi levada para o Hospital Infantil Francisco de Assis, na Praia do Morro, mas depois foi transferida para o Infantil de Vitória, onde não resistiu aos ferimentos.

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