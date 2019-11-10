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Pontal atingido

Militares recolhem fragmentos de óleo em Linhares para análise

Material foi encontrado em Pontal do Ipiranga, em Linhares. O óleo que polui as praias do Nordeste do país há cerca de dois meses teve chegada ao Espírito Santo confirmada na sexta-feira

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 16:09

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

10 nov 2019 às 16:09
Fragmentos de óleo são recolhidos em Pontal do Ipiranga, praia de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Na manhã deste domingo (10), militares recolhem fragmentos de óleo em Pontal do Ipiranga, em Linhares, Região Norte do Estado. O material seguirá para análise. O óleo que polui as praias do Nordeste do país há cerca de dois meses teve a chegada confirmada ao Espírito Santo na sexta-feira (8). Os militares do 38º Batalhão de Infantaria (BI) saíram de Vila Velha, neste sábado (9), para atuar na região.
O secretário estadual de Meio Ambiente, Fabrício Machado, explicou que os fragmentos localizados no local são menos que uma moeda. "Pequenas pontinhas, fragmentos mínimos, menores que uma moeda. Aparentemente sim (são do mesmo material do Nordeste), mas está sendo levado para análise."
A praia de Guriri, em São Mateus, foi a primeira no Espírito Santo a ter confirmada a presença do óleo, segundo a Marinha do Brasil. O material chegou em fragmentos como se fossem pequenas moedas.
Fragmentos de óleo são recolhidos em Pontal do Ipiranga, praia de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Os primeiros pedaços foram encontrados na quinta-feira (7). Os laudos laboratoriais comprovando que se tratava do mesmo material que atingiu o Nordeste foram divulgados nesta sexta-feira.
Nas praias de Barra Nova e Urussuquara, ambas em São Mateus, também foram encontrados produtos que podem ser o óleo em pequenos pedaços.
Militares recolhem fragmentos de óleo para análise em mais uma praia do ES
Porém, o material foi levado para análise da Marinha e de órgãos ambientais para se confirmar se é realmente o mesmo que percorre o litoral do Nordeste do país. A Marinha não informou em quanto tempo os exames laboratoriais devem ficar prontos.

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