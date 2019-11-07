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Avanço das manchas de óleo

Marinha envia 85 militares a base de São Mateus para combater óleo

Ao todo, 75 fuzileiros navais do Rio de Janeiro, além de cinco militares da Capitania dos Portos e cinco da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo, já estão no município. Prefeitura monta base para servir de apoio em Guriri

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 11:51
Caminhões da Marinha chegam a São Mateus Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Mateus
A Marinha do Brasil enviou 85 militares a São Mateus, Região Norte do Estado, para atuar no monitoramento e retirada das manchas de óleo, caso elas atinjam o litoral capixaba. Os últimos vestígios da substância, que castigou diversas praias do Nordeste do país, foram encontrados no Sul da Bahia.
Segundo a Prefeitura de São Mateus, são 75 fuzileiros navais do Destacamento Operativo de Fuzileiros, do Rio de Janeiro, e mais 10 militares envolvidos na organização dos trabalhos – cinco da Capitania dos Portos do Espírito Santo e cinco da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Estado.
CARÁTER PREVENTIVO
O Gabinete Gestor de Crises, da Marinha, informou que o envio da tropa é em caráter preventivo e tem o objetivo de facilitar a atuação do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, que também é composto pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), caso as manchas de óleo cheguem ao Espírito Santo. Os marinheiros estão acampados na sede do Motoclube Águias do Norte, em Guriri.
Uma base é montada no balneário para servir como apoio das equipes que atuam no monitoramento da possível chegada da substância nas praias do Norte do Estado. Além disso, o espaço será usado por equipes que vão atuar em uma eventual operação de limpeza das praias.

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