Marinha emite alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

O vento sopra nesta segunda com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, mas no litoral sul algumas rajadas podem ser fortes. Na terça-feira (15), o vento terá moderada intensidade no litoral sul, destaca o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Segundo informações do Incaper, a segunda-feira (14) deve ter tempo aberto em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva.De acordo com informações do Climatempo, a partir desta terça-feira (15), ocorrerão pancadas de chuva à tarde e à noite e, na quarta-feira (16), sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.