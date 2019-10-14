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Marinha emite alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

Segundo informações do Incaper, no litoral sul, algumas rajadas podem ser fortes nesta segunda-feira (14)

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 14:24

Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

14 out 2019 às 14:24
Tarde de ventos fortes no calçadão de Camburi Crédito: Marcelo Prest
A semana começa com um alerta da Marinha, indicando ventos fortes nas proximidades do litoral do Espírito Santo. De acordo com a Marinha do Brasil, a intensificação dos ventos de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 74 km/h (40 nós) ao sul de Linhares, entre a manhã desta segunda-feira (14) e de terça-feira (15).
Marinha emite alerta para ventos de até 74 km por hora no litoral do ES
O vento sopra nesta segunda com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, mas no litoral sul algumas rajadas podem ser fortes. Na terça-feira (15), o vento terá moderada intensidade no litoral sul, destaca o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
PREVISÃO DO TEMPO
Segundo informações do Incaper, a segunda-feira (14) deve ter tempo aberto em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva.De acordo com informações do Climatempo, a partir desta terça-feira (15), ocorrerão pancadas de chuva à tarde e à noite e, na quarta-feira (16), sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.

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