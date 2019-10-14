Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Marinha emite alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

A semana começa com um alerta da Marinha, indicando ventos fortes nas proximidades do litoral do Espírito Santo. De acordo com a Marinha do Brasil, a intensificação dos ventos de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 74 km/h (40 nós) ao sul de Linhares, entre a manhã desta segunda-feira (14) e de terça-feira (15).

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O vento sopra nesta segunda com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, mas no litoral sul algumas rajadas podem ser fortes. Na terça-feira (15), o vento terá moderada intensidade no litoral sul, destaca o

PREVISÃO DO TEMPO

Segundo informações do Incaper, a segunda-feira (14) deve ter tempo aberto em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva.