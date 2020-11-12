Ibope: Guerino Zanon lidera com 64% dos votos válidos em Linhares

Atual prefeito do município e candidato pelo MDB oscilou dentro da margem de erro e se manteve na liderança na pesquisa. Ele é seguido por Lucas Scaramussa (DC), com 16%, e Marcos Garcia (PV), com 10%
Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 20:06
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