Ibope: Guerino Zanon lidera com 64% dos votos válidos em Linhares

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Atual prefeito do município e candidato pelo MDB oscilou dentro da margem de erro e se manteve na liderança na pesquisa. Ele é seguido por Lucas Scaramussa (DC), com 16%, e Marcos Garcia (PV), com 10%

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

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Publicado em 

12 nov 2020 às 20:06
 
Atual prefeito do município e candidato pelo MDB oscilou dentro da margem de erro e se manteve na liderança na pesquisa. Ele é seguido por Lucas Scaramussa (DC), com 16%, e Marcos Garcia (PV), com 10%
 
 

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