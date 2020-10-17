Ibope: empate técnico e disputa embolada para prefeito de Cariacica

Euclério Sampaio (DEM), Sandro Locutor e Dr. Hélcio (PP) aparecem liderando as intenções de voto, mas tecnicamente empatados. Em seguida vêm Célia Tavares (PT) e Subtenente Assis (PTB), que, pela margem de erro, estão no mesmo patamar
Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 18:31
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