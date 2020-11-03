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Ibope: Coser tem 26% e Gandini 24% das intenções de voto em Vitória

Candidatos estavam empatados na última pesquisa eleitoral, e registraram aumento nos percentuais de intenções de voto, assim como o terceiro colocado, Delegado Pazolini, que agora tem 18%

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 19:48

Redação de A Gazeta

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Publicado em 

03 nov 2020 às 19:48
 
Candidatos estavam empatados na última pesquisa eleitoral, e registraram aumento nos percentuais de intenções de voto, assim como o terceiro colocado, Delegado Pazolini, que agora tem 18%
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