Governo lança aplicativo para acionar a polícia pelo celular no ES

Viaturas em frente ao 8º Batalhão da Polícia Militar, em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Your browser does not support the audio element. Aplicativo vai permitir cidadão chamar a polícia pelo celular

De acordo com a Sesp, a tecnologia amplia os canais de comunicação da população com as forças de segurança, além de aumentar a eficiência nos acionamentos ao Ciodes. O aplicativo foi desenvolvida em dois meses. A Sesp explicou que, ao instalar o programa no smartphone, o cidadão terá o serviço de 190 à disposição apenas com um toque no botão de emergência. O serviço irá funcionar nos locais atendidos pelo Ciodes, nas regiões Metropolitana da Grande Vitória e Sul do Espírito Santo.

Ao pedir ajuda por meio do aplicativo, a Secretaria de Segurança informou que o usuário conseguirá fazer o acionamento com apenas dois toques na tela, sem precisar informar a localização. Por meio da leitura do sistema de GPS, o endereço da solicitação já será repassado ao call center do Ciodes automaticamente, o que, segundo a Sesp, melhora o tempo de resposta dos recursos de segurança.

Inicialmente, o aplicativo se limita à realização de ligações, porém, deve contar futuramente com outros serviços, como o acesso aos boletins de ocorrência registrados nas delegacias, por exemplo.

CONFIRA A LISTA DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Região Metropolitana: Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha, Viana e Vitória