Governo lança aplicativo para acionar a polícia pelo celular no ES

Quem precisar aciona o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para chamar a polícia já conta com mais um recurso. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), lançou na manhã desta quinta-feira (10) o aplicativo para celular APP 190 ES , que ficará disponível para as plataformas Android e iOS.
Aplicativo vai permitir cidadão chamar a polícia pelo celular
De acordo com a Sesp, a tecnologia amplia os canais de comunicação da população com as forças de segurança, além de aumentar a eficiência nos acionamentos ao Ciodes. O aplicativo foi desenvolvida em dois meses. A Sesp explicou que, ao instalar o programa no smartphone, o cidadão terá o serviço de 190 à disposição apenas com um toque no botão de emergência. O serviço irá funcionar nos locais atendidos pelo Ciodes, nas regiões Metropolitana da Grande Vitória e Sul do Espírito Santo.
Ao pedir ajuda por meio do aplicativo, a Secretaria de Segurança informou que o usuário conseguirá fazer o acionamento com apenas dois toques na tela, sem precisar informar a localização. Por meio da leitura do sistema de GPS, o endereço da solicitação já será repassado ao call center do Ciodes automaticamente, o que, segundo a Sesp, melhora o tempo de resposta dos recursos de segurança.
Inicialmente, o aplicativo se limita à realização de ligações, porém, deve contar futuramente com outros serviços, como o acesso aos boletins de ocorrência registrados nas delegacias, por exemplo.
CONFIRA A LISTA DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS
Região Metropolitana: Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha, Viana e Vitória
Região Sul: Cachoeiro de Itapemirim (distrito: Itaoca Pedra); Atílio Vivácqua; Castelo; Itapemirim (distrito: Otaoca Praia e Itaipava); Marataízes (distrito: Barra); Presidente Kennedy; Rio Novo do Sul; Muqui; Vargem Alta; Mimoso do Sul; Anchieta; Piúma; Iconha;