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Fragmentos de óleo chegam à Praia de Guriri, em São Mateus

Confirmação foi dada após exame e foi divulgada na noite desta sexta-feira

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 21:52

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 nov 2019 às 21:52
mapa mostra registro de óleo na Praia de Guriri Crédito: Divulgação
As manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste agora chegaram à Região Sudeste. O registro foi confirmado na Praia de Guriri, no município de São Mateus, Norte do Espírito Santo. Ele é o segundo após a divisa com a Bahia e contrariou a previsão que o rejeito pudesse seguir a linha da costa, após o último registro em Nova Viçosa, no extremo sul baiano.
O óleo foi recolhido nesta quinta (07), mas a confirmação que o produto é mesmo que atinge diversas praias desde agosto, em nove estados nordestinos é é do Instituto de Estudos do Mar (IEAPM) e foi divulgado na noite desta sexta-feira (08). A informação também é ratificada em comunicado pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado pela Marinha do Brasil (MB), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Ibama confirma que óleo chega a praia de Guriri
Um Destacamento Operativo com 75 Fuzileiros Navais permanece em Conceição da Barra, região ao norte da praia com essa ocorrência dos fragmentos de óleo e na divisa com a Bahia, e também em São Mateus, realizando ações de monitoramento, desde terça-feira.
O comunicado destaca ainda que os estados de RN, CE, PB, PE e BA estão com as praias limpas. As seguintes localidades permanecem com vestígios de óleo, com ações de limpeza em andamento: Japaratinga, Barra de São Miguel, Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto e Piaçabuçu, em Alagoas; Praia do Viral e Coroa do Meio, em Sergipe; Guriri, no Espírito Santo.
De acordo com o levantamento feito pelo Ibama, foram contabilizadas, aproximadamente, 4.300 toneladas de resíduos de óleo retirados das praias nordestinas, até esta sexta-feira.

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