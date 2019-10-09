Penitenciária no Complexo de Xuri Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Ex-detento e amigo são alvos de emboscada na saída de presídio do ES

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e a polícia, um homem preso por roubo, que recebeu alvará de soltura no dia 5 de setembro deste ano, foi buscar o amigo que estava preso na PSVV desde o dia 7 de novembro de 2013. Ele havia sido autuado pelo artigo 16 da Lei 10.826/03 (porte ou posse de arma).

Os dois saíram do local em um Citroen C4. Quando estavam próximos ao pedágio da BR-101, em Guarapari, foram abordados por criminosos em um Ford EcoSport preto e em um Hyundai i30 prata.

O motorista do C4 foi atingido no braço e o amigo, que tinha acabado de sair do presídio, foi baleado com quatro tiros. As vítimas foram socorridas na rodovia e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas).