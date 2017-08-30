A população do Espírito Santo passou de 4 milhões de habitantes pela primeira vez. A maior parte das pessoas que vivem no Estado, com aproximadamente 1,9 milhão de moradores, estão na Grande Vitória. O município mais populoso é Serra, que é o primeiro capixaba a ter mais de 500 mil habitantes. Os números são do IBGE.

No total, o instituto estima que o Espírito Santo tenha, atualmente, 4.016.356 de moradores. No ano passado, a projeção era de 3.973.697 pessoas vivendo em solo capixaba. Esse levantamento é feito anualmente pelo IBGE.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo tem mais de 4 milhões de habitantes, segundo IBGE

Os dados são elaborados para subsidiar a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), segundo o chefe da unidade do IBGE no Espírito Santo, Max Athayde Fraga. Ele explica que, mesmo que alguns municípios tenham registrado diminuição da população, isso não vai afetar o coeficiente do FPM desses locais.

“Dez municípios capixabas tiveram queda de população de 12,8%, mas, mesmo com essa queda, nenhum deles perdeu coeficiente do FPM. Além disso, duas cidades mudaram positivamente esse índice: Nova Venécia e São Gabriel da Palha”, disse.

Os quatro municípios mais populosos do Espírito Santo estão na Grande Vitória. Em primeiro lugar está Serra, com 502.618 habitantes. Em seguida vem Vila Velha, como 486.388. Depois, Cariacica, com 387.368. Em quarto lugar, está a Capital, Vitória, com 363.140 moradores.

No interior do Estado, Cachoeiro de Itapemirim tem maior população: são 211.649 pessoas residindo na maior cidade da região sul. Linhares, com 169.048; São Mateus, com 128.449; e Colatina, com 124.525 estão na sequência.