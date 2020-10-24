Espírito Santo recebe alerta vermelho para perigo de chuvas fortes

Risco alto
Alerta é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e vale para todo o Estado. O risco é considerado alto e aviso é válido até a manhã de domingo (25)
Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 19:00
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