Número de estudantes matriculados no ensino superior passou de 92.890 para 87.972 no ES Crédito: shutterstock

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que 2017 foi um ano de redução na quantidade de matrículas em faculdades do Espírito Santo. O Estado perdeu quase 4 mil matrículas de graduação presencial em um ano, levando-se em conta as instituições públicas e privadas, o que representa uma redução de 3,24%. As informações são do Censo de Educação Superior 2017, divulgado no final da manhã desta quinta-feira (20).

A queda foi impulsionada pela diminuição no número de matrículas na rede particular, que passou de 92.890 para 87.972, ou seja caiu 5,29%. No Brasil, a redução nesse cenário foi de 1%.

Já as matrículas na rede pública de ensino superior localizada no Espírito Santo, que se concentra na Ufes e em institutos federais, já que o Estado não possui uma universidade estadual, cresceram 3,57%. Isso significa que houve aumento de cerca de mil matrículas.

Your browser does not support the audio element. ES teve 4 mil matrículas a menos no Ensino Superior em 2017

Apesar da queda, a grande parcela dos universitários ainda está concentrada no ensino privado. Em 2017, para cada três alunos que se matricularam no ensino superior, apenas um foi instituições públicas. O Estado é o quarto do país com maior proporção de alunos em cursos de graduação presencial na rede privada, ficando atrás somente de Rondônia, Distrito Federal e São Paulo. A média brasileira é de 2,5 alunos na rede privada para cada um na rede pública.

Das 116.965 matrículas em cursos presenciais de graduação no Estado em 2017, 87.972 foram na rede particular. Em duas Unidades da Federação (Paraíba e Roraima) das regiões Nordeste e Norte, o número de matrículas na rede pública é praticamente igual à rede privada;

A redução contrasta com o salto registrado nos últimos dez anos. Entre 2007 e 2017, o Estado ganhou 27 mil novas matrículas no Ensino Superior público e privado. O número passou de 89,6 mil, em 2007, para as quase 117 mil em 2017.