ES tem novo alerta de chuvas intensas com raios e vendavais

O Espírito Santo recebeu novos alertas de chuvas fortes, com raios e vendavais, válidos até o fim de quinta-feira (21). Os avisos de atenção são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O aviso meteorológico do Inpe serve para todos os municípios capixabas, que "devem se proteger de eventuais impactos decorrentes do tempo severo". A previsão é de que ocorram chuvas locais fortes, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos pontuais.
Já o alerta emitido pelo Inmet destaca o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em decorrência do volume de chuva previsto, que pode variar de 30 mm a 100 mm. Ao todo, 68 cidades capixabas estão na área de abrangência do aviso (veja lista no fim desta matéria).
RISCO DE DESLIZAMENTOS CONTINUA
De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, há previsão de que o tempo fique mais estável a partir desta sexta-feira (22). No entanto, apesar da tranquilidade aparente que a ausência de chuvas pode gerar, a situação permanecerá delicada por causa da água acumulada.
"Não traz alívio para nós. Ficaremos em estado de alerta porque o solo já está bastante encharcado e, mesmo após o período de chuvas, pode acontecer alguma situação de deslizamento de terra ou desprendimento de bloco rochoso", afirmou o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges.
MAIS DE 1.800 DESALOJADOS E DESABRIGADOS
No final da tarde desta quinta-feira (20), o número de pessoas que precisaram sair de casa em decorrência das chuvas chegou a 1.818 no Espírito Santo. Ao todo, são 1.723 desalojados e 95 desabrigados, em seis municípios do Estado: Viana, Cariacica, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Alegre e Vitória.
CIDADES COM ALERTA DE CHUVAS
Água Doce do Norte
Águia Branca
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Aracruz
Atílio Vivacqua
Baixo Guandu
Barra De São Francisco
Boa Esperança
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Colatina
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Ecoporanga
Fundão
Governador Lindenberg
Guarapari
Guaçuí
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jaguaré
Jerônimo Monteiro
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Marechal Floriano
Marilândia
Mimoso Do Sul
Montanha
Muniz Freire
Muqui
Nova Venécia
Pancas
Pinheiros
Ponto Belo
Presidente Kennedy
Rio Bananal
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
Serra
Sooretama
São Domingos do Norte
São Gabriel da Palha
São Mateus
São Roque do Canaã
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Pavão
Vila Valério
Vila Velha
Vitória