ES tem novo alerta de chuvas intensas com raios e vendavais

Baía de Vitória em dia chuvoso Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo recebeu novos alertas de chuvas fortes, com raios e vendavais, válidos até o fim de quinta-feira (21). Os avisos de atenção são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso meteorológico do Inpe serve para todos os municípios capixabas, que "devem se proteger de eventuais impactos decorrentes do tempo severo". A previsão é de que ocorram chuvas locais fortes, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos pontuais.

Já o alerta emitido pelo Inmet destaca o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em decorrência do volume de chuva previsto, que pode variar de 30 mm a 100 mm. Ao todo, 68 cidades capixabas estão na área de abrangência do aviso (veja lista no fim desta matéria).

RISCO DE DESLIZAMENTOS CONTINUA

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, há previsão de que o tempo fique mais estável a partir desta sexta-feira (22). No entanto, apesar da tranquilidade aparente que a ausência de chuvas pode gerar, a situação permanecerá delicada por causa da água acumulada.

"Não traz alívio para nós. Ficaremos em estado de alerta porque o solo já está bastante encharcado e, mesmo após o período de chuvas, pode acontecer alguma situação de deslizamento de terra ou desprendimento de bloco rochoso", afirmou o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges.

MAIS DE 1.800 DESALOJADOS E DESABRIGADOS

No final da tarde desta quinta-feira (20), o número de pessoas que precisaram sair de casa em decorrência das chuvas chegou a 1.818 no Espírito Santo. Ao todo, são 1.723 desalojados e 95 desabrigados, em seis municípios do Estado: Viana, Cariacica, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Alegre e Vitória.

CIDADES COM ALERTA DE CHUVAS

Água Doce do Norte

Águia Branca

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra De São Francisco

Boa Esperança

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guarapari

Guaçuí

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso Do Sul

Montanha

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pinheiros

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

Serra

Sooretama

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha