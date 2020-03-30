Hospital Universitário
Enfermeiro do Hucam, em Vitória, é diagnosticado com coronavírus
Segundo o hospital, o servidor foi afastado na última terça-feira (24) e está em isolamento residencial
Publicado em 29 de Março de 2020 às 21:05
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