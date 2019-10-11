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Benefício municipal

Desembargador do ES vota para manter gratificação que dobra salário de procuradores

Ação trata de servidores de São Mateus, mas pode ter repercussão em outros municípios do Espírito Santo

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 21:39

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

10 out 2019 às 21:39
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O desembargador Adalto Dias Tristão, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) votou, nesta quinta-feira (10), para manter a gratificação por produtividade paga a procuradores municipais de São Mateus, considerando que a verba extra, na verdade, configura parte do salário.
Desembargador do ES vota para manter gratificação que dobra salário de procuradores municipais
A remuneração base dos quatro procuradores efetivos do município é de R$ 3,9 mil. Com a gratificação, vai para R$ 6,3 mil, conta a procuradora Lilian Lamas. Procuradores municipais também podem advogar, além de ocupar a função pública.
> Rosa Weber vota a favor de cassação do prefeito de São Mateus
Para o desembargador, que é o relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público Estadual contra a lei - criada em 2015 em São Mateus determinando o pagamento da gratificação -, como a verba é paga todo mês, no mesmo valor e, inclusive, para os servidores que estão em férias ou afastados, a natureza do valor é vencimental, ou seja, faz parte dos vencimentos.
Além disso, apesar de estar atrelada à produtividade, na prática, o pagamento é devido por atividades ordinárias, que não fogem ao dia a dia da procuradoria. De "gratificação", só teria o nome. Para a Procuradoria-Geral de Justiça, a lei é inconstitucional e de valor desproporcional, uma vez que pode atingir até 100% dos vencimentos. "Não há inconstitucionalidade, demonstra apenas o caráter vencimental", avaliou o magistrado. A Constituição proíbe a redução de salários.
E cortar a verba, ainda de acordo com Adalto Dias Tristão, "representaria severo comprometimento da sobrevivência e organização financeira (...) da já sofrida classe dos procuradores municipais".
O julgamento da ação não terminou. O desembargador Fábio Clem seguiu o relator. E Samuel Meira Brasil Jr pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. O resultado pode ter impacto em outras procuradorias municipais Estado afora que também contem com leis para pagamento de gratificação.
A lei municipal 1462/2015, de São Mateus, elenca uma série de atividades que, realizadas pelos servidores, levam ao acúmulo de pontos. E os pontos garantem a gratificação.
"Tem o teto, a gente sempre ultrapassa a pontuação, mas só recebe até o teto. Com um município de 120 mil habitantes, e só quatro procuradores, a gente ultrapassa em muito a quantidade de pontos porque a demanda é alta", observa Lilian Lamas.
Ela diz que, sem a gratificação, a carreira não seria atrativa e os procuradores, provavelmente, seriam substituídos por servidores comissionados. "Os prefeitos, em geral, preferem os comissionados. É atrativo para os prefeitos o procurador fazer o que o prefeito quer e não o que determina a lei", pontua.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) também defende que não seja decretada a inconstitucionalidade da norma.

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