Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O desembargador Adalto Dias Tristão, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) votou, nesta quinta-feira (10), para manter a gratificação por produtividade paga a procuradores municipais de São Mateus, considerando que a verba extra, na verdade, configura parte do salário.

Your browser does not support the audio element. Desembargador do ES vota para manter gratificação que dobra salário de procuradores municipais

A remuneração base dos quatro procuradores efetivos do município é de R$ 3,9 mil. Com a gratificação, vai para R$ 6,3 mil, conta a procuradora Lilian Lamas. Procuradores municipais também podem advogar, além de ocupar a função pública.

Para o desembargador, que é o relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público Estadual contra a lei - criada em 2015 em São Mateus determinando o pagamento da gratificação -, como a verba é paga todo mês, no mesmo valor e, inclusive, para os servidores que estão em férias ou afastados, a natureza do valor é vencimental, ou seja, faz parte dos vencimentos.

Além disso, apesar de estar atrelada à produtividade, na prática, o pagamento é devido por atividades ordinárias, que não fogem ao dia a dia da procuradoria. De "gratificação", só teria o nome. Para a Procuradoria-Geral de Justiça, a lei é inconstitucional e de valor desproporcional, uma vez que pode atingir até 100% dos vencimentos. "Não há inconstitucionalidade, demonstra apenas o caráter vencimental", avaliou o magistrado. A Constituição proíbe a redução de salários.

E cortar a verba, ainda de acordo com Adalto Dias Tristão, "representaria severo comprometimento da sobrevivência e organização financeira (...) da já sofrida classe dos procuradores municipais".

O julgamento da ação não terminou. O desembargador Fábio Clem seguiu o relator. E Samuel Meira Brasil Jr pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. O resultado pode ter impacto em outras procuradorias municipais Estado afora que também contem com leis para pagamento de gratificação.

A lei municipal 1462/2015, de São Mateus, elenca uma série de atividades que, realizadas pelos servidores, levam ao acúmulo de pontos. E os pontos garantem a gratificação.

"Tem o teto, a gente sempre ultrapassa a pontuação, mas só recebe até o teto. Com um município de 120 mil habitantes, e só quatro procuradores, a gente ultrapassa em muito a quantidade de pontos porque a demanda é alta", observa Lilian Lamas.

Ela diz que, sem a gratificação, a carreira não seria atrativa e os procuradores, provavelmente, seriam substituídos por servidores comissionados. "Os prefeitos, em geral, preferem os comissionados. É atrativo para os prefeitos o procurador fazer o que o prefeito quer e não o que determina a lei", pontua.