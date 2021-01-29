Covid-19: Anchieta e Guarapari voltam para o risco alto em novo mapa

Na semana anterior, quatro municípios capixabas também estavam no pior estágio. Vitória, que havia regredido ao risco baixo de contágio, voltou ao moderado após somente uma semana
Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:47
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