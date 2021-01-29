Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

veja as mudanças!

Covid-19: Anchieta e Guarapari voltam para o risco alto em novo mapa

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:47

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

29 jan 2021 às 19:47
Na semana anterior, quatro municípios capixabas também estavam no pior estágio. Vitória, que havia regredido ao risco baixo de contágio, voltou ao moderado após somente uma semana
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Contêineres
Novo tarifaço: como ação dos EUA contra o Brasil traz risco à economia do ES
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com cartaz em defesa do Pix
PT vincula tarifaço a Flávio Bolsonaro e tenta emplacar rótulo de 'Tariflávio'
Segundo a Polícia Civil, a suspeita já havia trabalhado para a família da vítima e o crime teria sido premeditado.
Ex-cuidadora suspeita de matar idoso é presa em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados