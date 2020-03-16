Coronavírus no ES: já são oito casos confirmados no Estado
Segundo a Secretaria de Saúde, dobrou o número de casos confirmados, saindo de 4 para 8. Outros 134 estão sendo investigados
Publicado em 16 de Março de 2020 às 20:17
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