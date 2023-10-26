Comunidades quilombolas criam cooperativas para garantir renda e vida digna no ES

Pela primeira vez na história do Brasil, o Censo Demográfico contabilizou a população que vive nas comunidades quilombolas do Brasil. No Espírito Santo, 11 territórios estão oficialmente delimitados. São pessoas que têm orgulho de suas origens, mas ainda batalham para ter acesso a saneamento básico, iluminação pública e oportunidades no mercado de trabalho. Para driblar alguns desses problemas, as comunidades estão se unindo e formando cooperativas. O trabalho coletivo garante renda e o direito de sonhar com uma vida ainda melhor. Confira na reportagem especial do jornalista Isaac Ribeiro.