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Reportagem Especial

Comunidades quilombolas criam cooperativas para garantir renda e vida digna no ES

Pela primeira vez na história do Brasil, o Censo Demográfico contabilizou a população que vive nestas comunidades no Brasil

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 10:21

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 out 2023 às 10:21
Sítio Histórico Porto de São Mateus
Sítio Histórico Porto de São Mateus Crédito: Isaac Ribeiro
Pela primeira vez na história do Brasil, o Censo Demográfico contabilizou a população que vive nas comunidades quilombolas do Brasil. No Espírito Santo, 11 territórios estão oficialmente delimitados. São pessoas que têm orgulho de suas origens, mas ainda batalham para ter acesso a saneamento básico, iluminação pública e oportunidades no mercado de trabalho. Para driblar alguns desses problemas, as comunidades estão se unindo e formando cooperativas. O trabalho coletivo garante renda e o direito de sonhar com uma vida ainda melhor. Confira na reportagem especial do jornalista Isaac Ribeiro.
ESPECIAL - ISAAC RIBEIRO - COOPERATIVAS - 13.50s - 26-10-23.mp3

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