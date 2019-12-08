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Norte do Espírito Santo

Com chuvas, nível do Rio Doce sobe e deixa Linhares em alerta

Nível da água atingiu 3,14 metros na sexta-feira (6), mas reduziu um pouco na manhã deste sábado (7). A Defesa Civil está em alerta com a previsão de novas chuvas fortes durante o fim de semana

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 11:53

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

08 dez 2019 às 11:53
O aumento do nível do Rio Doce, em Linhares, deixa o município em alerta. Crédito: Edson Chagas
A Defesa Civil de Linhares está em alerta após o aumento do nível do rio Doce no município. Com o retorno das chuvas fortes esta semana em todo o Estado, o nível chegou a 3,14 metros nesta sexta-feira (06). Há previsão de mais chuva para o fim de semana.
Na manhã deste sábado (07), o nível do Rio Doce já havia baixado 50 centímetros, chegando a 2,64 metros. Porém, segundo a Defesa Civil de Linhares, o momento é de alerta, já que estão previstas novas pancadas no município. O acumulado neste sábado foi de 20 milímetros.
Por causa do alto volume de chuva em Linhares e também na cabeceira do Rio Doce, em Minas Gerais, as regiões estão sendo monitoradas por equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual. Até o momento, não há registro de desalojados.
Com Chuvas, nível do Rio Doce sobe e deixa Linhares em Alerta
Neste domingo (08), há previsão de acúmulo de 15 milímetros e ventos fortes. A Defesa Civil alerta para possibilidade de deslizamento de barreiras e escorregamento de terra em locais de riscos. Em situação de perigo, o órgão pede que os moradores entrem em contato por meio dos telefones: 153 (Guarda Civil Municipal), 99983 5661 (Plantão 24 horas) ou 3372 1829 (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Linhares).

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