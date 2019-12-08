Com chuvas, nível do Rio Doce sobe e deixa Linhares em alerta

O aumento do nível do Rio Doce, em Linhares, deixa o município em alerta. Crédito: Edson Chagas

A Defesa Civil de Linhares está em alerta após o aumento do nível do rio Doce no município. Com o retorno das chuvas fortes esta semana em todo o Estado, o nível chegou a 3,14 metros nesta sexta-feira (06). Há previsão de mais chuva para o fim de semana.

Na manhã deste sábado (07), o nível do Rio Doce já havia baixado 50 centímetros, chegando a 2,64 metros. Porém, segundo a Defesa Civil de Linhares, o momento é de alerta, já que estão previstas novas pancadas no município. O acumulado neste sábado foi de 20 milímetros.

Por causa do alto volume de chuva em Linhares e também na cabeceira do Rio Doce, em Minas Gerais, as regiões estão sendo monitoradas por equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual. Até o momento, não há registro de desalojados.

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