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Tragédia

Cinegrafista de TV morre após bater de carro em Vitória

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados porque a vítima ficou presa às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos. Pedro Henrique Sales Júnior, conhecido como PH, de 33 anos, trabalhava na TV Vitória

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 13:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 13:53
Cinegrafista de TV morre após bater em poste em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O último dia de 2019 começou com um acidente com morte em Vitória. Um cinegrafista da TV Vitória morreu após bater com o carro em um ônibus do sistema Transcol e, em seguida, em um poste na Rua Dona Maria Rosa, na altura do bairro Andorinhas, por volta das 5h20 desta terça-feira (31). As informações preliminares são da Guarda Municipal de Vitória.
Cinegrafista de TV morre após bater de carro em Vitória
O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados porque a vítima ficou presa às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos.
Pedro Henrique Salles Júnior, conhecido como PH, de 33 anos, estava a caminho do trabalho, na TV Vitória, quando perdeu o controle do carro, um Nissan March vermelho. O ônibus tinha poucos passageiros, que não se machucaram. Já o cinegrafista estava sozinho no veículo.
O trânsito, apesar do acidente, flui sem congestionamento no local. A Polícia Civil esteve na rua para recolher o corpo. Por volta das 6h40, o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. O cinegrafista era casado e tinha uma filha pequena.

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