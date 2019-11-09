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ÓLEO NO ES

Chegada de óleo não afasta banhistas da praia de Guriri

Até o momento não existe interdição para banhistas no litoral São Mateus, onde os fragmentos de óleo foram identificados na sexta-feira (8)

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 13:55

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

09 nov 2019 às 13:55
Sem perigo: famílias frequentam as Praia de Guriri, em São Mateus, após pequenas manchas de óleo serem encontradas Crédito: Eduardo Dias
Após a notícia da chegada de fragmentos de óleo na praia de Guriri, no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a população continua frequentando o local na manhã deste sábado (9). Até o momento não existe nenhuma orientação oficial para que banhistas evitem as praias do município, pois a quantidade de material encontrado é pequena e não oferece risco.
Chegada de óleo não afasta banhistas da praia de Guriri
Segundo Diego Libardim Superintendente estadual do Ibama, a princípio, há alerta mas não há motivo para alarde. "Os fragmentos somados têm uma quantidade de, no máximo 100g, o que é uma quantidade ínfima e não gera uma preocupação para os banhistas, para o município e para o Estado. Se houver uma modificação do cenário atual, nós vamos tomar outras medidas e comunicar a população", disse.
Na manhã deste sábado (9), militares da Marinha fazem a verificação de trechos da praia de Guriri. Até o momento não foi avistado óleo em grande quantidade, como ocorreu no Nordeste brasileiro. A Prefeitura de São Mateus montou uma base operacional em no balneário que serve de ponto de apoio para a Marinha, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e demais integrantes do Plano de Apoio Emergencial.
>Óleo que poluiu praias do Nordeste chegou em Guriri, no Norte do ES
>Chegada de óleo a Guriri deixa cidades do Norte do ES em alerta máximo
Segundo a Prefeitura de São Mateus, a medida que o óleo chegar às praias, as equipes estão preparadas para fazer o trabalho de contenção, recolhimento e armazenamento seguro. A base operacional conta com centro de comando das atividades, ambulância, local de armazenamento de materiais diversos e de equipamentos de proteção coletiva.

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