Chacina da Ilha
Chacina na Ilha: polícia prende um dos envolvidos na morte de jovens
A Força Tática deteve em Cariacica um dos cinco acusados do crime que tirou a vida de quatro jovens e deixou dois feridos
reportagens, cbn vitória, polícia
Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:59
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