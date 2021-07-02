Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vitória 25 Anos

CBN Vitória promove painel com Oscar Motomura, CEO do grupo Amana-Key

Evento vai discutir a preparação das organizações para os desafios do período pós-pandemia

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:27

Jéssica Roscio Costa

Jéssica Roscio Costa

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:27
Oscar Motomura e Luiz Gustavo Medina conversam sobre o cenário pós pandemia. Crédito: Divulgação.
Com as medidas de isolamento do covid-19 decretadas, queda na circulação de pessoas e de veículos, as empresas precisaram se reinventar. O setor automobilístico foi um dos mais afetados e, nesse novo cenário, medidas precisaram ser tomadas. Sabendo do possível impacto que esse novo comportamento social poderia gerar na economia, e se preparar para desafios semelhantes, Oscar Motomura, CEO da Amana-Key, desenvolveu um estudo sobre o mercado pós-pandemia.
Com o tema ‘Preparação das organizações para os desafios do período pós-pandemia’, o estudo será revelado em um painel na rádio CBN Vitória, na próxima terça-feira (6), às 10h. O consultor financeiro e comentarista da CBN, Luiz Gustavo Medina, irá intermediar a conversa. O evento será transmitido também no site de eventos de A Gazeta (agazeta.com.br/eventos).

TRAJETÓRIA

Oscar Motomura é formado em administração e já fez diversos cursos de especialização em finanças, banking e gestão de tecnologia. Executivo multidisciplinar, tem uma expertise única na área humana, especialmente em facilitação de diálogos e busca de consenso em grandes grupos.
Atua principalmente na área de reinvenção da identidade e das macroestratégias de organizações complexas no setor público e privado, no Brasil e no exterior.

O GRUPO AMANA-KEY

Formada na década de 70 como uma empresa de consultoria na área estratégica, é especialista em gestão e liderança. Atualmente, a empresa dá atenção aos desafios de integração e cultura organizacional que acontecem dentro da própria diretoria, sociedade, país e o ecossistema como um todo.
Seus diferenciais são inovação, criatividade radical e a busca pelo inédito, com coragem de entrar em ambientes não explorados e encarar temas tabu.

Serviço:

Tema: Preparação das organizações para os desafios do período pós-pandemia
Quando: terça-feira (6), às 10h
Onde: rádio CBN Vitória e site A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados