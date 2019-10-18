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Vila Velha

Casal é preso suspeito de vender documentos falsos para saque de FGTS no ES

O caso aconteceu em um shopping que fica no bairro Jockey, em Vila Velha

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 12:35

Publicado em 

18 out 2019 às 12:35
Dupla foi presa com comprovantes de residência falsificados em Vila Velha, ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um casal foi preso por suspeita de vender comprovantes de residência falsos para pessoas que buscavam fazer cadastro para a liberação do FGTS para vítimas da chuva, em Vila Velha, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). O caso aconteceu em um shopping que fica no bairro Jockey. O benefício é destinado a moradores prejudicados pelo temporal que atingiu a cidade em maio. Os suspeitos foram encaminhados para prestar esclarecimentos.
A Guarda Municipal de Vila Velha disse que as prisões foram feitas em flagrante no momento em que eles repassavam documentos falsificados para outras pessoas. 
"Para sacar o FGTS, no caso de chuvas, é necessário que as pessoas comprovem que suas casas foram afetadas e comprove que ela mora naquele local. Essa comprovação é feita por um comprovante de residência. Essas pessoas estavam com uma máquina produzindo documentos de pagamento de contas de água e luz. Elas compravam esses documentos para juntar aos demais para fazer o registro do saque do FGTS", comentou o secretário de Defesa Social, Emmerich Júnior.
Os criminosos foram levados para a sede da Polícia Federal, que fica no bairro São Torquato. A máquina utilizada para a produção dos comprovantes de residência falsos foi apreendida.

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