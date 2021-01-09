Carros na areia da praia de Guriri matam 88 filhotes de tartarugas

Um ninho na Praia do Bosque, em Guriri, teve 88 filhotes de tartarugas mortos devido à compactação da areia pelo trânsito de veículos na faixa de areia, no litoral Norte do Espírito Santo. De acordo com o Projeto Tamar, além dos filhotes mortos, outros 27 sobreviventes estavam muito debilitados. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora técnica de pesquisa da Fundação Projeto Tamar, Ana Marcondes, explica que este é um momento "delicado", com grande movimentação de pessoas no local. A Praia do Bosque é uma importante área de desova no Brasil. Os animais estavam em um lugar demarcado com uma tela de proteção, mas o limite não foi respeitado. Segundo a coordenadora técnica de pesquisa da Fundação Projeto Tamar, Ana Marcondes, estacas foram retiradas do local e os filhotes ficaram desprotegidos.