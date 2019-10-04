Recursos para campanha eleitoral de prefeitos e vereadores terá limite em 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

O limite de gastos para as campanhas políticas da Grande Vitória devem ficar pelo menos10,3% acima do teto que foi aplicado em 2016. Em Vitória, nas eleições para prefeito, cada candidato vai poder gastar até R$ 7,1 milhões no 1º turno, valor inclusive maior do que o limite de gastos das campanhas para governador do Espírito Santo em 2018, que foi de R$ 5,6 milhões. Para vereador da capital, o limite deve ser de R$ 145 mil para cada. Em 2016, o limite para prefeito foi de R$ 6,45 milhões, e o de vereador, de R$ 131,4 mil.

Esta regra foi estabelecida pelo projeto de lei aprovado no Senado, nesta quarta-feira (2) , e seguiu para a sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) sancionou a matéria nesta sexta-feira (4), para que as modificações eleitorais realizadas pudessem entrar em vigor no pleito de 2020.

Your browser does not support the audio element. Campanha para prefeito de Vitória pode custar até R$ 7 milhões em 2020

O teto estabelecido pela lei considerou o limite legal aplicado no pleito de 2016, corrigido pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). De outubro de 2016 até agosto de 2019, o IPCA acumulado ficou em 10,3%. No entanto, o índice acumulado deve ser contabilizado no acumulado até junho de 2020.

No 2º turno da votação para prefeito, o teto de gastos será de 40% daquilo que tiver sido permitido no primeiro turno. Outra definição importante da legislação é que o autofinanciamento, que é o investimento dos candidatos nas suas prórias campanhas, ficará limitado a 10% do teto estabelecido para o cargo ao qual o candidato concorre.

Depois da Capital, o município com o maior teto previsto para a campanha de prefeito será a Serra, com R$ 2,45 milhões. Este montante representa 34,4% do montante de Vitória. Para vereador, no entanto, o limite da Serra é maior do que o da Capital, de R$ 149,7 mil. Na sequência vem Vila Velha, com R$ 2,31 milhões para a campanha de prefeito, e por fim Cariacica, com R$ 963.095,13. (veja todos os valores abaixo)