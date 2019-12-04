Câmara de Vitória aprova aumento do piso salarial de professores

Vereador Roberto Martins é o autor do projeto de emenda para aumento do salário de professores de Vitória Crédito: Assessoria de Comunicação

O projeto de emenda à lei municipal que visa aumentar o piso salarial dos professores da rede de ensino de Vitória foi aprovado, em segundo turno, na votação da Câmara Municipal, na noite desta terça-feira (03).

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Proposta pelo vereador Roberto Martins, a emenda determina que o valor do salário dos educadores da rede municipal de Vitória seja 50% superior ao piso nacional de professores. O valor do piso nacional atual é de R$ 2.557,00 para 40 horas semanais de trabalho. Em Vitória, o salário que hoje é de R$ 3,3 mil a partir da aprovação da emenda será de R$ 3.835,50.

Nos dois turnos de votação, todos os vereadores presentes votaram a favor. A aprovação da emenda será publicada nesta quarta-feira (04) no Diário de Vitória, promulgando a lei. "A lei já tem seus feitos. Porém, a prefeitura tem 60 dias corridos para enviar para a Câmara um plano de cargos e salário dos professores para ajustar os valores. A aprovação da emenda representa uma valorização merecida dos nossos professores", pontuou o vereador Roberto Martins.