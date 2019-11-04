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Após perder RG e ficar fora do Enem, estudante ganha bolsa em Vitória

Comovida com história da adolescente, que também chegou a passar mal de manhã por ansiedade e ir para o pronto-socorro, uma faculdade particular decidiu dar uma bolsa de estudos para ela

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 21:35

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

03 nov 2019 às 21:35
Estudante Emily perde documento, não faz Enem, mas ganha bolsa de estudo Crédito: Fernando Madeira
O dia foi agitado para a estudante Emilly da Silva Gomes, de 18 anos. A jovem não conseguiu fazer a prova do primeiro dia do Enem porque perdeu o documento de identidade. Mas comovida com história da adolescente, que chegou a passar mal de manhã e ir para o pronto-socorro, uma faculdade particular decidiu dar uma bolsa de estudos, no valor de 75% do curso, para Emilly.
Ansiosa, com enjoos e diarreia, a jovem foi parar no PA de São Pedro, em Vitória, ainda na manhã deste domingo (3). Após ter alta, conseguiu chegar faltando dois minutos para os portões fecharem. Na correria, um motorista deu carona para ela e subiu de ré o morro que dá acesso ao local de prova.
Após perder RG e ficar fora do Enem, estudante ganha bolsa em Vitória
Emilly, no entanto, só percebeu que estava sem o documento de identidade dentro da faculdade onde faria o Enem. A adolescente acredita que perdeu o RG no percurso entre a casa dela e a unidade.
"Fiquei triste. Eu chorei muito porque minha mãe estava com muita expectativa comigo. Me preparei, fiz aulão, mas agora perdi os documentos e a prova do Enem", contou a adolescente chorando, antes de saber que ganharia a bolsa.
A correria e o desespero não foram em vão. Ao ver o sofrimento de Emilly, João Ricardo, que é gerente de Captação e Vestibular da Faesa, deu a notícia para a adolescente de que ela tinha ganhado a bolsa.
"Por todo esse esforço... De passar mal, sair da policlínica, vir até aqui, subir a ladeira de ré como uma cena de Hollywood, conversei com o reitor e você ganhou uma bolsa", disse João para Emily. "Não acreditava em Deus, mas agora eu acredito", comemorou a adolescente.
Essa não foi a única história de solidariedade em Vitória. Um grupo de 40 universitários distribuiu abraços e mensagens de incentivo para os candidatos em um dos locais de prova. Faltando dez minutos para os portões fecharem, eles fizeram um corredor para aplaudir, desejar boa prova e torcer por aqueles que chegaram um pouco antes do prazo final para entrada.
No Espírito Santo, mais de 100 mil candidatos devem fazer a prova do Enem neste primeiro dia da avaliação, sobre Linguagens, Redação e Ciências Humanas.

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