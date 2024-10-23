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Reportagem Especial

A luta de pessoas com deficiência por acessibilidade no aquaviário

Após um ano de cobranças, Defensoria Pública conseguiu garantir acesso de cadeirantes ao meio de transporte

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 12:14

Publicado em 

23 out 2024 às 12:14
Rampas foram instaladas pela Ceturb-ES após ação da Defensoria Pública e já podem ser usadas no aquaviário
Rampas foram instaladas pela Ceturb-ES após ação da Defensoria Pública e já podem ser usadas no aquaviário Crédito: Reprodução
Após mais de 20 anos sem operar, o aquaviário voltou a funcionar na Grande Vitória em agosto de 2023, mas não para todos. Logo no retorno das operações, pessoas com deficiência foram impedidas de usar o modal, devido à falta de acessibilidade nos barcos e nas estações.
No mês de outubro daquele ano, a Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), por meio do Coordenação dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa, oficiou a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES), o Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos.
Em julho deste ano, a instituição ajuizou uma ação pública com pedido de liminar para que a Ceturb apresentasse um plano de trabalho, com metas de curto e médio prazos para solucionar os problemas. Em setembro passado, a companhia começou a testar rampas entre as estações e as barcas. No mês seguinte, após mais de um ano de espera, o teste foi concluído e cadeirantes finalmente puderam usar o modal.
Esta reportagem especial, produzida por Vinicius Zagoto, com sonorização de Leandro Rodrigues mostra como tem sido a luta de pessoas com deficiência por acessibilidade no aquaviário e a atuação da Defensoria Pública para garantir o direito de mobilidade a essa parcela da população.
ESPECIAL - VINICIUS ZAGOTO - ACESSIBILIDADE - 10.45s - OUT 2024.mp3

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