Rampas foram instaladas pela Ceturb-ES após ação da Defensoria Pública e já podem ser usadas no aquaviário Crédito: Reprodução

Após mais de 20 anos sem operar, o aquaviário voltou a funcionar na Grande Vitória em agosto de 2023, mas não para todos. Logo no retorno das operações, pessoas com deficiência foram impedidas de usar o modal, devido à falta de acessibilidade nos barcos e nas estações.

No mês de outubro daquele ano, a Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), por meio do Coordenação dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa, oficiou a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES), o Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos.

Em julho deste ano, a instituição ajuizou uma ação pública com pedido de liminar para que a Ceturb apresentasse um plano de trabalho, com metas de curto e médio prazos para solucionar os problemas. Em setembro passado, a companhia começou a testar rampas entre as estações e as barcas. No mês seguinte, após mais de um ano de espera, o teste foi concluído e cadeirantes finalmente puderam usar o modal.

Esta reportagem especial, produzida por Vinicius Zagoto, com sonorização de Leandro Rodrigues mostra como tem sido a luta de pessoas com deficiência por acessibilidade no aquaviário e a atuação da Defensoria Pública para garantir o direito de mobilidade a essa parcela da população.