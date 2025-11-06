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Rio de Lama e Luta

A longa batalha por reparação de danos no Rio Doce

Comunidades tradicionais no Estado ainda buscam indenização após terem atividades prejudicadas

Publicado em 06 de Novembro de 2025 às 10:16

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 nov 2025 às 10:16
Abre Site 10 anos lama - regência
Regência depois da lama Crédito: Fernando Madeira
O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), completa dez anos, mas a tragédia que despejou mais de 40 milhões de rejeitos de mineração ao longo da Bacia do Rio Doce de Minas Gerais à foz no Espírito Santo é um episódio que está longe de ser encerrado. Além dos impactos diretos ao meio ambiente, a passagem da lama oriunda da barragem administrada pela Samarco também alterou a vida de muitas comunidades ao longo da Bacia do Rio Doce. No Espírito Santo, foram impactados diretamente pescadores, agricultores e comunidades tradicionais como quilombolas e indígenas. Ouça a quarta reportagem da série especial Rio de Lama e Luta, com a repórter Letícia Orlandi. 
ESPECIAL - LETICIA ORLANDI - RIO DE LUTO E LAMA - EP 04 - 4.36s - NOV 25.mp3

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