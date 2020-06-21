130 cruzes em Camburi para lembrar as vítimas da Covid-19 no ES

Ato promovido pelo Fórum Capixaba em Defesa da Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus e pede ações mais efetivas das autoridades
Publicado em 21 de Junho de 2020 às 15:01
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