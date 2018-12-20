Espanhola vai fazer investimentos no setor de energia no ES

A previsão é que as linhas de transmissão entrem em operação em até 60 meses a partir da assinatura do contrato de concessão Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O setor de energia vai receber mais investimentos no Espírito Santo. Nesta manhã foi realizado, na B3, São Paulo, o leilão de transmissão de energia da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a oferta de 16 lotes. Um deles, o lote 3, contempla instalações para Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e prevê investimentos de R$ 753,559 milhões.

O lote 3 foi bastante disputado e teve sete concorrentes, sendo a companhia Neoenergia, controlada pela espanhola Iberdrola, a vencedora da licitação, com um deságio de 44,9%.

Dos cerca de 280 quilômetros de extensão, 46% serão instalados no Estado, contribuindo para a infraestrutura energética capixaba. A previsão é que as linhas de transmissão entrem em operação em até 60 meses a partir da assinatura do contrato de concessão.

REGRAS

As regras do leilão preveem que a empresa que aceitar a menor remuneração por lote, ou seja, quem ofertar o maior deságio em cima da Receita Anual Permitida (RAP), que é o valor que o investidor receberá para construir e operar as linhas de transmissão, é o vencedor. A remuneração é paga por todos os consumidores de energia e incluída anualmente na conta de energia.

ESTADOS

No total dos 16 lotes, estão previstos 7.152 quilômetros de linhas de transmissão e investimentos da ordem de R$ 13 bilhões em 13 Estados: Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

CADEIA DE FORNECEDORES