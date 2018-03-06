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Opinião da Gazeta

Esgoto em Camburi: jogo de empurra entre prefeituras é constrangedor

Cidades parecem interessadas em minimizar sua parcela de responsabilidade, como se, por serem menos poluentes que a vizinha, pudessem livrar-se da incumbência com a limpeza

Publicado em 06 de Março de 2018 às 09:51

Públicado em 

06 mar 2018 às 09:51

Colunista

Esgoto em Camburi Crédito: Fernando Madeira | GZ
O problema é evidente: quem frequenta a Praia de Camburi convive diariamente com os dejetos que chegam pelo Córrego Camburi, que passa entre os limites dos municípios da Serra e de Vitória. A sujeira se acumula, e o região é imprópria para banho há anos. No entanto, em vez e arregaçarem as mangas, as prefeituras das duas cidades resolveram entrar num constrangedor jogo de empurra-empurra.
A situação já seria embaraçosa o suficiente se as administrações se eximissem de toda e qualquer culpa na poluição. Mas não é bem isso que acontece. Ambas reconhecem serem parte do problema. 
O subsecretário de Meio Ambiente de Vitória, Paulo Barbosa, admite que há moradores de Jardim Camburi que não estão ligados à rede de esgoto. “Essa contribuição (para o lançamento de dejetos) existe”, são suas palavras. No outro lado da divisa, o secretário de Meio Ambiente em exercício da Serra, Ronaldo Freira Andrade, diz que pode garantir que o esgoto que chega à Praia de Camburi não vem do município. Mas logo em seguida assume que alguns moradores de seis bairros da região não estão ligados à rede.
Parece contraditório. E é. As prefeituras parecem interessadas em minimizar sua parcela de responsabilidade, como se, por serem menos poluentes que a vizinha, pudessem livrar-se da incumbência com a limpeza. Bem, a estratégia não está funcionando. Aos olhos da população, o jogo de empurra faz ambas as administrações parecerem culpadas até que se prove o contrário. Enquanto isso, a Cesan se limita a dizer que não se trata de esgoto, mas de água da chuva. É preciso uma ação firme do Iema para apurar as causas, apontar seus autores e acabar de vez com essa insensatez.

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