Esgoto em Camburi: jogo de empurra entre prefeituras é constrangedor

Esgoto em Camburi Crédito: Fernando Madeira | GZ

A situação já seria embaraçosa o suficiente se as administrações se eximissem de toda e qualquer culpa na poluição. Mas não é bem isso que acontece. Ambas reconhecem serem parte do problema.

O subsecretário de Meio Ambiente de Vitória, Paulo Barbosa, admite que há moradores de Jardim Camburi que não estão ligados à rede de esgoto. “Essa contribuição (para o lançamento de dejetos) existe”, são suas palavras. No outro lado da divisa, o secretário de Meio Ambiente em exercício da Serra, Ronaldo Freira Andrade, diz que pode garantir que o esgoto que chega à Praia de Camburi não vem do município. Mas logo em seguida assume que alguns moradores de seis bairros da região não estão ligados à rede.