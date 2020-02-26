Escolas de samba capixabas colocam o ES no mapa do carnaval brasileiro

Bateria e samba da Boa Vista, campeã de 2020, conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Rodrigo Gavini

A economia criativa pode ser entendida como um conjunto de atividades desenvolvidas a partir do capital intelectual, cultural e criatividade que engendram valor econômico. Tais atividades propiciam a criação de empregos, geração de renda e produção de receitas nas finanças públicas.

Desde os anos 2000 constatamos uma tendência de ampliação e diversificação das áreas da economia criativa no Brasil. O estudo “Mapeamento da Indústria Criativa”, publicado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), aponta que essa categoria econômica representou 2,09% do PIB nacional.

Em 2017, a indústria criativa respondeu por 2,61% do PIB brasileiro, ou seja, R$ 171,5 bilhões. Cerca de 840 mil pessoas estavam formalmente empregadas, desempenhando atividades da economia criativa, isto é, 1,8% do total de empregos formais do país.

Essa riqueza e empregos gerados se distribuíram nos segmentos de publicidade e marketing, arquitetura, design, moda, editorial de mídias, audiovisual, biotecnologia, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação e comunicação (TIC), patrimônio e artes, artes cênicas, música e expressões culturais.

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Considerada a maior festa popular brasileira, o carnaval se enquadra nesse último segmento. Com tradição de décadas na realização de desfiles de escolas de samba, Rio de Janeiro e São Paulo contribuem substancialmente com a área da cultura da indústria criativa. Seguindo esse caminho, as escolas de samba de Vitória vêm possibilitando destacar o Espírito Santo no mapa e roteiro do carnaval brasileiro.

Os desfiles capixabas acontecem sempre uma semana antes do feriado de carnaval. Consolidado como o evento que abre anualmente a temporada das agremiações, o carnaval de Vitória vem agradando e enchendo os capixabas de orgulho. Atrai turistas e produz receitas, bem como gera emprego e renda no campo da economia criativa.

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De acordo com a Prefeitura de Vitória, nesse ano de 2020, os desfiles no Sambão do Povo movimentaram aproximadamente R$ 16 milhões e atraíram 60 mil pessoas.