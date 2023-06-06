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Vídeo mostra momento em que carro roda na pista e capota em Cachoeiro

Motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberado sem lesões no local; Guarda Municipal deu apoio na organização do trânsito
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

06 jun 2023 às 12:27

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 12:27

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança de um comércio no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do Espírito Santo, flagrou, às 19h37 de segunda-feira (5), o momento exato em que o motorista de um carro perdeu o controle do veículo, rodou na pista e capotou logo em seguida. O motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberado no local, sem lesões.
De acordo com a Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, o veículo apresentou problemas mecânicos.  As imagens mostram ainda que por pouco uma moto que vinha no sentido contrário da rua José Rosa Machado e um veículo vermelho que passava na via não foram atingidos.
Imagens registradas por populares logo após o acidente mostram que o carro chegou a atingir uma lanchonete e parou em frente ao depósito de uma loja de material de construções. 
Agentes da Guarda Municipal deram apoio na organização do trânsito. A remoção do veículo do local ficou sob responsabilidade do proprietário, que acionou o seguro do carro. 

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