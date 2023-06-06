Vídeo mostra momento em que carro roda na pista e capota em Cachoeiro

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança de um comércio no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do Espírito Santo, flagrou, às 19h37 de segunda-feira (5), o momento exato em que o motorista de um carro perdeu o controle do veículo, rodou na pista e capotou logo em seguida. O motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberado no local, sem lesões.
De acordo com a Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, o veículo apresentou problemas mecânicos. As imagens mostram ainda que por pouco uma moto que vinha no sentido contrário da rua José Rosa Machado e um veículo vermelho que passava na via não foram atingidos.
Imagens registradas por populares logo após o acidente mostram que o carro chegou a atingir uma lanchonete e parou em frente ao depósito de uma loja de material de construções.
Agentes da Guarda Municipal deram apoio na organização do trânsito. A remoção do veículo do local ficou sob responsabilidade do proprietário, que acionou o seguro do carro.