Vídeo: idoso estava na faixa quando foi atropelado em Colatina

atropelado por um ônibus, em Colatina, no Noroeste do Estado. O vídeo foi encaminhado por leitores de A Gazeta no início da tarde desta quarta-feira (02). Imagens registradas por uma câmera de segurança revelaram que Joventino Vieira dos Santos, de 72 anos, estava na faixa de pedestres quando foi, no Noroeste do Estado. O vídeo foi encaminhado por leitores deno início da tarde desta quarta-feira (02).

Editado para preservar a família, o registro mostra o momento exato em que Joventino foi atingido pelo ônibus municipal, durante a manhã da terça-feira (01). Como ele tinha dificuldades de locomoção, a esposa dele estava junto, mas conseguiu correr para a calçada e escapou por pouco. Já o idoso parou no meio da avenida e acabou atropelado.

Pouco após o acidente, informações iniciais passadas pelo Corpo de Bombeiros relatavam que Joventino teria atravessado fora da faixa de pedestre e enquanto o sinal estava aberto para os carros.

TRAUMATISMO CRANIANO

Após o atropelamento, Joventino foi socorrido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Porém, cerca de dez horas depois, às 17h05, ele faleceu em decorrência de um traumatismo craniano, causado pelo acidente. Em seguida, o corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

DESPEDIDA

O velório de Joventino começou às 22h30, na própria casa em que ele morava, no bairro Morro Azul. O enterro será realizado no cemitério do bairro Carlos Germano Naumann e está marcado para as 16h30, desta quarta-feira (02). Muito abalada e revoltada pela situação, a família de Joventino não quis falar nada a respeito.

CASO SOB INVESTIGAÇÃO

Em nota enviada na terça-feira (01), a Polícia Civil informou que o motorista do ônibus foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, já que ele teria prestado o devido socorro à vítima e faltava indícios de cometimento de crime que justificasse a prisão em flagrante.

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