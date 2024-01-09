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Em cruzamento

Venezuelano morre em acidente entre moto e ônibus do Transcol em Vila Velha

A batida entre os veículos ocorreu na noite desta segunda-feira (8), em Itaparica, entre as ruas C e Três; vítima pilotava a motocicleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2024 às 21:20

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 21:20

Motociclista colide contra ônibus e morre em Vila Velha
O acidente ocorreu em um cruzamento em Itaparica Crédito: Daniel Marçal
O acidente envolvendo um ônibus do sistema Transcol e uma moto resultou na morte de um motociclista de 33 anos, na noite desta segunda-feira (08), no bairro Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Guarda Civil Municipal, o acidente ocorreu no cruzamento da Rua C com a Rua Três, mas não há mais informações sobre a dinâmica do fato.
O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, esteve no local, e ainda apurou que Jorge Franco era venezuelano. Testemunhas ainda disseram à reportagem que o condutor teria ficado gravemente ferido, após bater contra a porta do coletivo.  
Jorge veio para o Brasil há 3 anos. Muito abalado, um parente, que não quis se identificar, disse que a vítima deixou a Venezuela em busca de emprego e estava trabalhando no ES.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, no final da manhã desta terça-feira (9), que "o condutor da motocicleta de 25 anos, que era inabilitado, teve o óbito confirmado no local do fato. O motorista do coletivo fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha".
Já a Polícia Civil disse que o corpo da vítima de sexo masculino, de 25 anos, foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O condutor do veículo envolvido no acidente foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha e liberado após prestar esclarecimentos.

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