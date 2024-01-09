Venezuelano morre em acidente entre moto e ônibus do Transcol em Vila Velha

O acidente ocorreu em um cruzamento em Itaparica Crédito: Daniel Marçal

O acidente envolvendo um ônibus do sistema Transcol e uma moto resultou na morte de um motociclista de 33 anos, na noite desta segunda-feira (08), no bairro Itaparica, em Vila Velha . Segundo a Guarda Civil Municipal, o acidente ocorreu no cruzamento da Rua C com a Rua Três, mas não há mais informações sobre a dinâmica do fato.

O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, esteve no local, e ainda apurou que Jorge Franco era venezuelano. Testemunhas ainda disseram à reportagem que o condutor teria ficado gravemente ferido, após bater contra a porta do coletivo.

Jorge veio para o Brasil há 3 anos. Muito abalado, um parente, que não quis se identificar, disse que a vítima deixou a Venezuela em busca de emprego e estava trabalhando no ES.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, no final da manhã desta terça-feira (9), que "o condutor da motocicleta de 25 anos, que era inabilitado, teve o óbito confirmado no local do fato. O motorista do coletivo fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha".