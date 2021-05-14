Veículo com pane gera lentidão na Terceira Ponte

Em função das ocorrências e do grande fluxo de veículos, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte. No sentido de Vitória para Vila Velha, impactos foram registrados desde a Reta da Penha. Também houve impacto nas ruas próximas ao local, como na Rua Dukla de Aguiar, Rua Dr. Enrico de Aguiar e Rua Clóvis Machado, em Vitória.