Veículo com pane gera lentidão na Terceira Ponte

Um veículo com pane logo na subida da Terceira Ponte, no sentido de Vitória para Vila Velha, deixou o trânsito completamente congestionado no final da tarde desta sexta-feira (14).
De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária responsável pela via, a pane foi registrada por volta das 16h42. Ainda de acordo com a concessionária, equipes da concessionária foram deslocadas para realizar a remoção do veículo.
Em função das ocorrências e do grande fluxo de veículos, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte. No sentido de Vitória para Vila Velha, impactos foram registrados desde a Reta da Penha. Também houve impacto nas ruas próximas ao local, como na Rua Dukla de Aguiar, Rua Dr. Enrico de Aguiar e Rua Clóvis Machado, em Vitória.