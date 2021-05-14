Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória X Vila Velha

Veículo com pane gera lentidão na Terceira Ponte

De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária responsável pela via, a pane foi registrada por volta das 16h42

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 18:09

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

14 mai 2021 às 18:09
Trânsito intenso na Terceira Ponte
Trânsito na Terceira Ponte nesta sexta-feira (14) Crédito: Reprodução/ Rodosol
Um veículo com pane logo na subida da Terceira Ponte, no sentido de Vitória para Vila Velha, deixou o trânsito completamente congestionado no final da tarde desta sexta-feira (14).
De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária responsável pela via, a pane foi registrada por volta das 16h42.  Ainda de acordo com a concessionária, equipes da concessionária foram deslocadas para realizar a remoção do veículo. 
Em função das ocorrências e do grande fluxo de veículos, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte. No sentido de Vitória para Vila Velha, impactos foram registrados desde a Reta da Penha. Também houve impacto nas ruas próximas ao local, como na Rua Dukla de Aguiar, Rua Dr. Enrico de Aguiar e Rua Clóvis Machado, em Vitória. 
Carro com pane na Terceira Ponte.
Carro com pane é registrado na Terceira Ponte  Crédito: Ouvinte/ Rádio CBN

Veja Também

Pedestre e motociclista ficam feridos em acidente na BR 262, em Cariacica

Motorista morre durante acidente entre carreta e caminhão na BR 101, em Vila Velha

Caminhão cai em ribanceira e motorista fica ferido em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria Rodosol Terceira Ponte Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados