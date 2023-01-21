Três pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu na manhã deste sábado (21), na BR 262, altura da Comunidade Canarinho, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três veículos se envolveram na colisão. Ao todo, três pessoas ficaram feridas: duas delas em estado grave e uma, levemente.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que acionado para atendimento de ocorrência de colisão com vítimas, neste sábado, no km 76 da BR 262, localidade de Aracê, em Domingos Martins. Ao chegar ao local, a equipe visualizou dois veículos colididos.
Três ficam feridos em acidente na BR 262 em Domingos Martins
Destacou ainda que o motorista de um dos carros apresentava uma luxação e estava consciente e caminhando. Ele foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros e transportado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Os outros dois foram transferidos para Vitória.
Procurada, a Secretaria da Saúde (Sesa) também afirmou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) participou do atendimento a ocorrência com cinco vítimas, em que três foram encaminhadas para os hospitais Padre Máximo, CIAS e Estadual de Urgência e Emergência "São Lucas". As outras duas vítimas foram liberadas no local.
Até a publicação desta matéria, a PRF não tinha informações sobre como o acidente aconteceu.