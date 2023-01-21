Vítimas foram socorridas para Venda Nova do Imigrante e para Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), três veículos se envolveram na colisão. Ao todo, três pessoas ficaram feridas: duas delas em estado grave e uma, levemente.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que acionado para atendimento de ocorrência de colisão com vítimas, neste sábado, no km 76 da BR 262, localidade de Aracê, em Domingos Martins. Ao chegar ao local, a equipe visualizou dois veículos colididos.

Your browser does not support the audio element. Três ficam feridos em acidente na BR 262 em Domingos Martins

Destacou ainda que o motorista de um dos carros apresentava uma luxação e estava consciente e caminhando. Ele foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros e transportado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Os outros dois foram transferidos para Vitória.

Procurada, a Secretaria da Saúde (Sesa) também afirmou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) participou do atendimento a ocorrência com cinco vítimas, em que três foram encaminhadas para os hospitais Padre Máximo, CIAS e Estadual de Urgência e Emergência "São Lucas". As outras duas vítimas foram liberadas no local.